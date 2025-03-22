Mardin 1969 Spor-Zonguldakspor: 2-0

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 25'inci hafta maçında kendi evinde konuk ettiği Zonguldakspor FK'yı 2-0 yendi.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Erkan Özdemir yönetirken, hakem yardımcılığını Burak Yanardağ ve Cem Mustafa Akpınar yaptı. Mardin 1969 Spor; İsmail Cengiz, İslam Çerioğlu, Abdulsamet Kırım, Ahmet Can Özdemir, Ümit Kurt, Serdar Yiğit, Berkan Ünal, Bedirhan Salih, Barış Sağır, Serkan Köse ve Umut Dilek ilk 11'i ile çıktı. Maça hızlı başlayan Mardin 1969 Spor, 17’nci dakikada kazandığı penaltıda Serkan Köse'nin ayağından bulduğu gol ile öne geçti. 23’üncü dakikada Zonguldakspor kalecisi Umut Kaya, yaptığı tehlikeli faulün ardından kırmızı kart yiyerek oyundan atıldı. 36’ncı dakikada ise sol kanattan aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Dilek, kalecinin soluna bıraktığı plase ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan ve ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, girdiği pozisyonlarda 3 kez direğe takıldı. Maçta başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor 2-0 kazandı. Bu sonuçla Mardin 1969 Spor puanını 53'e yükseltti.