Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor-Zonguldakspor: 2-0

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 25'inci hafta maçında kendi evinde konuk ettiği Zonguldakspor FK'yı 2-0 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor-Zonguldakspor: 2-0
        ABONE OL

        3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 25'inci hafta maçında kendi evinde konuk ettiği Zonguldakspor FK'yı 2-0 yendi.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Erkan Özdemir yönetirken, hakem yardımcılığını Burak Yanardağ ve Cem Mustafa Akpınar yaptı. Mardin 1969 Spor; İsmail Cengiz, İslam Çerioğlu, Abdulsamet Kırım, Ahmet Can Özdemir, Ümit Kurt, Serdar Yiğit, Berkan Ünal, Bedirhan Salih, Barış Sağır, Serkan Köse ve Umut Dilek ilk 11'i ile çıktı. Maça hızlı başlayan Mardin 1969 Spor, 17’nci dakikada kazandığı penaltıda Serkan Köse'nin ayağından bulduğu gol ile öne geçti. 23’üncü dakikada Zonguldakspor kalecisi Umut Kaya, yaptığı tehlikeli faulün ardından kırmızı kart yiyerek oyundan atıldı. 36’ncı dakikada ise sol kanattan aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Dilek, kalecinin soluna bıraktığı plase ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan ve ataklarını sıklaştıran Mardin 1969 Spor, girdiği pozisyonlarda 3 kez direğe takıldı. Maçta başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor 2-0 kazandı. Bu sonuçla Mardin 1969 Spor puanını 53'e yükseltti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!

        Benzer Haberler

        Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği düzen...
        Mardin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği düzen...
        Mardin'de kaçak su kullanımına karşı denetimler sürüyor
        Mardin'de kaçak su kullanımına karşı denetimler sürüyor
        Midyat'ta ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Midyat'ta ramazan ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Mardin'de üniversite öğrencileri yalnız yaşayan kadını ziyaret etti
        Mardin'de üniversite öğrencileri yalnız yaşayan kadını ziyaret etti
        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı dü...
        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı dü...