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        Bakan Işıkhan: Ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için gayret etmeye devam edeceğiz

        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için, gece- gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 19:40 Güncelleme: 23.03.2025 - 19:45
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        Bakan Işıkhan: Ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için gayret etmeye devam edeceğiz
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        ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için, gece- gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz. Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen 'Teşkilat Vefa İftar Programı'na katılmak üzere kente geldi. Yeşilli ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Demir Sosyal Kültür ve Taziye Evi'nde düzenlenen iftar programına Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve çok sayıda partili katıldı.

        ‘YİNE ÇALIŞMAYA, YİNE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

        Burada bir konuşma yapan Bakan Işıkhan, “AK Partiyi AK Parti yapan, 24 yıllık siyasi hedefleri değil, yüzyıllara sari büyük bir davaya gönülden bağlı oluşudur. Davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde millete ve memlekete hizmet için yola çıktığımız, çeyrek asra yaklaşan bu kararlı yürüyüşümüzü, başarılarımıza başarı katarak yürüyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu topraklar için can veren, yüreği vatan sevdası dolu şehitlerimize layık olmak için bugüne kadar nasıl çalıştık, çabaladıysak yine çalışmaya, yine üretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için, gece- gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz. Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İnşallah Mardin'i yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğim. Büyüklerimizi, emeklilerimizi, işçilerimizi, üreticilerimizi ziyaret edeceğim. Mardin'in bir bakanı, bir kardeşiniz olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, vatandaşlarımın ve kardeşlerimin her zaman yanında olacağımı ve bakanlığın kapılarının sonsuza kadar açık olduğunu sizlere söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye'nin bugünlerinde emeği olan tüm teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyorum, sofralarımıza icabet ederek bu güzel atmosfere katkı sağladığınız için her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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