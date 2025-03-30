Taciz şüphelisi minibüs şoförü hakkında iddianame hazırlandı

MARDİN’de bindiği minibüste, yolcular indikten sonra şoför H.P.’nin (56) sözlü tacizine uğrayan E.R.Y.’nin (20) şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporun ardından hazırlanan iddianamede cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

Mardin’de üniversite sınavına hazırlanan E.R.Y., dershaneden çıktıktan sonra evine dönmek için minibüse bindi. Minibüste, yolcular indikten sonra, şoför H.P., kendisini çağırarak, arkasındaki koltuğa oturmasını istedi. Ardından H.P., E.R.Y. ile konuşmaya başladı. E.R.Y.’yi çok beğendiğini ve arkadaş olmak istediğini söyleyen H.P. genç kızın tepkisine rağmen sözlerine devam etti. Duraklarda da durmayan E.R.Y.’ye sözlü tacizde bulunmayı sürdürdü. En son inmek istediğini söyleyince minibüsü durduran sürücü, kapıyı açarak E.R.Y.’yi indirdi. E.R.Y durumu anlattığı ailesiyle polise giderek şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamına Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı’ndan söz konusu minibüsün güvenlik kameraları incelendi.

Sürücü H.P. alınan ifadesinde kesinlikle tacizde bulunmadığını, kötü söz kullanmadığını, sadece E.R.Y ile tanışmak için o cümleleri kurduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

‘CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM’

DHA’ya konuşan E.R.Y., şoförün kendisini minibüste zorla tutmaya çalıştığını belirterek, “Yargıya güveniyorum ve ileri de avukat olmak istiyorum. Ben ve benim gibi genç kızların bu şekilde mağdur olmasını istemiyorum. Yargının da bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Minibüse bindiğimde otobüs kartında bakiye yoktu. Nakit para vermek istedim ancak minibüs şoförü bunu kabul etmedi. ‘Ben seni öylesine götürürüm’ dedi. ‘Ben bekarım, arkadaş olalım, istersen telefon ile istersen de normal görüşelim’ dedi. Bu teklifi reddettim, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Minibüs şoförünün beni minibüste zorla tutmaya çalıştı, cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Y. ise "Kızıma sözlü tacizde ve ahlaksız tekliflerde bulunmuştur. Bu olaydan sonra kızım derslerine çalışamamakta, şehir içi dolmuşlarına binmekte bile zorlanmaktadır" diye konuştu.