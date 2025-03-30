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        Taciz şüphelisi minibüs şoförü hakkında iddianame hazırlandı

        MARDİN'de bindiği minibüste, yolcular indikten sonra şoför H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:00
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        Taciz şüphelisi minibüs şoförü hakkında iddianame hazırlandı
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        MARDİN’de bindiği minibüste, yolcular indikten sonra şoför H.P.’nin (56) sözlü tacizine uğrayan E.R.Y.’nin (20) şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporun ardından hazırlanan iddianamede cinsel taciz suçunun işlendiği belirtildi.

        Mardin’de üniversite sınavına hazırlanan E.R.Y., dershaneden çıktıktan sonra evine dönmek için minibüse bindi. Minibüste, yolcular indikten sonra, şoför H.P., kendisini çağırarak, arkasındaki koltuğa oturmasını istedi. Ardından H.P., E.R.Y. ile konuşmaya başladı. E.R.Y.’yi çok beğendiğini ve arkadaş olmak istediğini söyleyen H.P. genç kızın tepkisine rağmen sözlerine devam etti. Duraklarda da durmayan E.R.Y.’ye sözlü tacizde bulunmayı sürdürdü. En son inmek istediğini söyleyince minibüsü durduran sürücü, kapıyı açarak E.R.Y.’yi indirdi. E.R.Y durumu anlattığı ailesiyle polise giderek şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamına Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı’ndan söz konusu minibüsün güvenlik kameraları incelendi.

        Sürücü H.P. alınan ifadesinde kesinlikle tacizde bulunmadığını, kötü söz kullanmadığını, sadece E.R.Y ile tanışmak için o cümleleri kurduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

        ‘CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM’

        DHA’ya konuşan E.R.Y., şoförün kendisini minibüste zorla tutmaya çalıştığını belirterek, “Yargıya güveniyorum ve ileri de avukat olmak istiyorum. Ben ve benim gibi genç kızların bu şekilde mağdur olmasını istemiyorum. Yargının da bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Minibüse bindiğimde otobüs kartında bakiye yoktu. Nakit para vermek istedim ancak minibüs şoförü bunu kabul etmedi. ‘Ben seni öylesine götürürüm’ dedi. ‘Ben bekarım, arkadaş olalım, istersen telefon ile istersen de normal görüşelim’ dedi. Bu teklifi reddettim, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Minibüs şoförünün beni minibüste zorla tutmaya çalıştı, cezalandırılmasını talep ediyorum” diye konuştu.

        Ahmet Y. ise "Kızıma sözlü tacizde ve ahlaksız tekliflerde bulunmuştur. Bu olaydan sonra kızım derslerine çalışamamakta, şehir içi dolmuşlarına binmekte bile zorlanmaktadır" diye konuştu.

        E.R.Y.’nin avukatı Gurbet Bilbay ise "Bu otobüs şoförü şu an dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu adamın tutuklanmasını istiyoruz. Bu durum Mardin’e yakışmıyor. Biz de böyle bir şeyin olmasını istemezdik ama maalesef bu bir gerçek. Bunu ispatlayıcı delilleri sunduk, cinsel tacizden dava görülecek. Şoförün cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

        Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin eylemine uyan TCK'nın 105/1-1.cümle maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçunu işlediği ve şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphelinin hasıl olduğu anlaşılmakla; şüphelinin eylemine uyan yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasını, kasten işlediği suç nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53 maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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