Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'i, Ramazan Bayramı tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti

        MARDİN, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'i, Ramazan Bayramı tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti
        ABONE OL

        MARDİN, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "9 günlük bayram tatili boyunca otellerimiz yüzde 100 doluydu. Mardin'e ziyaretçi akını vardı. Çevre illere gelenler de Mardin'i gezdi. Konaklama ve günübirlik ziyaretçilerimizle birlikte kente 9 günlük bayram tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti" dedi.

        Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve işlenmiş taşlarla yapılan evleri ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği gözde kentlerden olan Mardin'de, 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Tarihi ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörü ve kardeşçe yaşadığı kente gelenler, tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanı ziyaret etti.

        Tarihi kentin tarihi ve kültürel miraslarından biri olan ve Doğu'nun Efes'i olarak bilinen Dara Antik Kenti, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu. Bayram boyunca binlerce kişiyi ağırlayan antik kentte, yoğunluk nedeniyle köylüler de kendi evlerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Açık hava müzesine dönüşen antik kenti ziyaret eden turistlere, köyde yaşayan çocuklar ve gençler rehberlik yaptı, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaretçilere anlatarak hem turistlerin ilgisini çekti hem de aile ekonomisine katkı sağladı.

        Turizm sektörünün ilgiden memnun olduğunu ifade eden Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "9 günlük bayram tatili boyunca otellerimiz yüzde 100 doluydu. Mardin'e ziyaretçi akını vardı. Çevre illere gelenler de Mardin'i gezdi. Özellikle Diyarbakır'da, Urfa'da, Batman'da yaşayanlar ve buraları gezmeye gelenler de günübirlik tarihi kente geldi. Konaklama ve günübirlik ziyaretçilerimizle birlikte kente 9 günlük bayram tatilinde 250 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatili memleketimize, bölgemize, turizme çok ciddi katkısı oldu" dedi.

        'HEDEF, TURİZMİ 12 AYA YAYMAK'

        Kentteki turizm hedeflerine değinen Gürgör, "Allah'a çok şükür şu an nisan-mayıs ayında çok ciddi taleplerimiz mevcut. Nisan ayında müsaitlik durumumuz minimuma düştü. O açıdan biz turizmciler olarak çok mutluyuz. Mardin, turizmde en çok misafiri ağırlayan ve misafiri gelen il. Yukarı Mardin'deki tarihi dokusuyla, kilise ve medresesiyle, gastronomisiyle ve açık hava müzesi yapısıyla çok şanslıyız. Gelen misafirler ırkı, dini, dili ne olursa olsun kendinden bir parça görüyor. O açıdan biz çok mutluyuz, inşallah bunu tamamıyla 12 aya veya minimum 10 aya yayıp Mardin'imizi en iyi yere getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        Kentte yöresel ürünler satan İbrahim Akdoğan, yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Esnaf olarak çifte bayram yaşadık. İnşallah böyle devam eder. Şu an hala yoğunluk var, turizm sezonu da açıldı. Geleceğe dönük ümitliyiz, umutluyuz ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Kalp ameliyatı sonrası ölen Metin öğretmen, toprağa verildi
        Kalp ameliyatı sonrası ölen Metin öğretmen, toprağa verildi
        Banyoda akıma kapılıp öldü
        Banyoda akıma kapılıp öldü
        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme ya...
        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme ya...
        Havaya ateş edenleri uyarınca öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi yakaland...
        Havaya ateş edenleri uyarınca öldürülen Ahmet'in cinayet şüphelisi yakaland...
        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Mardin'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı
        Mardin'de 'Uzak Şehir' bereketi
        Mardin'de 'Uzak Şehir' bereketi