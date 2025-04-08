Mardin'de, direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 22.00’de Midyat ilçesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Yakup İ. yönetimindeki 47 ABH 956 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Yakup İ. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Yakup İ., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.