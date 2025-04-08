Tankere çarpıp takla atan kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali öldü

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tanker şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Balaban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ertuğrul Altınalan (36) yönetimindeki kamyonet, 73 SG 649 plakalı tankere çarpıp, takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyonetteki 2 yaşındaki Mehmet Ali Altınalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, annesi Nuray (33) ve babası Ertuğrul Altınalan (36) ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Altınalan’ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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