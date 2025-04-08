Mardin'de, silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Olay, Kızıltepe ilçesi Gürmeşe Mahallesi yakınında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, yerde yatan kişinin Mahmut Deniz olduğu, silahla ateş edilerek, başından vurulup hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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