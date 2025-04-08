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        Mardin'de, silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

        MARDİN'de, Mahmut Deniz'in arazide silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:05
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        Mardin'de, silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
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        MARDİN’de, Mahmut Deniz’in arazide silahla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.

        Olay, Kızıltepe ilçesi Gürmeşe Mahallesi yakınında meydana geldi. Arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, yerde yatan kişinin Mahmut Deniz olduğu, silahla ateş edilerek, başından vurulup hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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