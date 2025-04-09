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        Mardin'de toz taşınımı, araçlar tozla kaplandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü, araçlar tozla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:02 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:02
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        Mardin'de toz taşınımı, araçlar tozla kaplandı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü, araçlar tozla kaplandı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Doğu ve Güneydoğu Anadolu için yaptığı uyarıların ardından Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Araçların camları, evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı, hava kalitesi düştü. Araçlar, trafikte hızlarını azaltarak ilerledi. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara kentin özellikle güney kesimlerinde meydana gelebilecek hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

        ‘SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIĞI OLANMAR DİKKATLİ OLMALI’

        İl Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Saffet Yavuz, toz taşınımına maruz kalan kişilerde nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, gözlerde tahriş veya ciltte alerjik reaksiyon gibi şikayetlerin artması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Bu tür durumların erken müdahale ile kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Yavuz, "Vatandaşlarımızın bu süreçte sağlıklarını ihmal etmemeleri ve herhangi bir şikayet durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları büyük önem taşıyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Bu süreçte herkesin bilinçli davranması ve önerilere uyması, sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Toz taşınımı sırasında hava kalitesi ciddi şekilde düşüyor. Bu durum, özellikle hassas gruplar için büyük bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte daha dikkatli olmalarını ve sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almalarını öneriyoruz” dedi.

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