Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji 15’inci bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Mardin’de gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

MARDİN’de etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar, kameraya yansıdı.

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