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        Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı

        MARDİN'de etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:23
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        Mardin'de şimşekler geceyi aydınlattı
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        MARDİN’de etkili olan sağanak ile birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Meteoroloji 15’inci bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Mardin’de gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte peş peşe şimşekler de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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