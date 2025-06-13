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        Mardin'de orman yangını

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:55
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        Mardin'de orman yangını
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        MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler geniş bir alana yayılarak Şanlı Mahallesi kırsalına doğru ilerledi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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