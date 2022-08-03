Midyat'ta "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" için hazırlıklar başladı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde 9-11 Eylül'de düzenlenecek, "3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali" için hazırlıklara başlandı.

Kaymakamlık ve Midyat Belediyesince ilçenin kültür, sanat ve el sanatlarına ilişkin değerleri ile tarihi mekanları, yemek kültürü, gümüş ve taş işçiliğinin tanıtılması amacıyla düzenlenecek festival için toplantı yapılarak hazırlıklar görüşüldü.



Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan yardımcıları Masum Cengiz ve Ali Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve festival komitesi üyeleri katıldı.

Midyat'ın tanıtımına büyük katkı sağlaması hedeflenen festival kapsamında konserler düzenlenecek, halk oyunları sahnelenecek, el sanatları ve yöresel yemekler tanıtılacak, havai fişek gösterileri yapılacak, taş ve gümüş işleme sanatı ile hazırlanan ürünler sergilenecek.

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