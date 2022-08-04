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AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye ziyaret

AA

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç'tan Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye ziyaret

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Kılıç beraberinde il yönetim kurulu üyeleri ile Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kılıç, yeni süreçte Artuklu'da yapılacak her hizmette Tatlıdede'nin yanında olacaklarını belirtti.

Tatlıdede'nin encümenlik yaptığı dönemde de gayretli çalışmalar yaptığını ifade eden Kılıç, "İnşallah belediye meclis üyelerimizin de destekleriyle Artuklu ilçemiz daha güzel hizmetlere mazhar olacak. AK Parti il ve ilçe teşkilatları olarak başkanımızın yapacağı her çalışmada kendisinin yanında bulunacağız. Önemli olan AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hizmeti her vatandaşımıza ulaştırmak." dedi.


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