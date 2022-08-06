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Mardin'de açık havada sinema etkinliği yapıldı

AA

Mardin'de açık havada sinema etkinliği yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de atıl durumdayken restore edilerek sinemaseverlerin hizmetine sunulan Açık Hava Sineması, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile başladı.

Tarihi Kasımiye Medresesinin altında bulunan Açık Hava Sineması, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince restore edildi. Yaklaşık bin metrekare alan üzerine Mezopotamya Ovası'na karşı kurulu açık hava sinemasında modern oturma alanları ve peyzaj çalışması yapıldı. Araçları ile açık hava sinemasına gelen vatandaşlar için otopark alanı oluşturuldu.

Ağustos ayı boyunca haftada bir gün filmin gösteriminin yapılacağı sinemada "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gösterildi. Bir yandan Mezopotamya Ovası'nı bir yandan filmi seyreden vatandaşlara belediye ekipleri mısır ve içecek ikram etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, tarihi kenttin eski geleneğini canlandırmak istediklerini söyledi.

Daha önce faaliyette bulunan açık hava sinemasını tekrar faaliyete geçirdiklerini ve haftanın her Cuma günü film gösterimi yapılacağını aktaran Süzen, "Anlaştığımız firmaların filmini vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde buluşturacağız. Bu sıcak günlere daha da bir güzellik katacağız inşallah. Mardin gerçekten kadim bir şehir. Üst tarafımızda Kasımiye Medresesi, biraz üstünde eski Mardin, alt tarafımızda Mezopotamya, gökyüzünde ay ve yıldızlar, bu güzel tabloya hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

Süzen, talep olması durumunda film gösteriminin haftada 2 veya 3 güne çıkarmayı planladıklarını da aktardı.

Filmi izleyen Davut Ufuk Erdoğan ise Diyarbakır'dan Mardin'e tarihi ve turistik yerleri gezmeye geldiğini, film etkinliğini duyunca da katıldığını söyledi.

Tarihi ve turistik mekanların bu tür etkinlikle kullanılmasının önemli olduğunu aktaran Erdoğan, "Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız bozkırında, yıldızların altında film izlemek gayet güzel oluyor. Tarihi medresenin gölgesinde insan şaşırıyor ovayı mı izleyeyim filmi mi izliyeyim. Çok güzel bir ortam." ifadelerini kullandı.

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