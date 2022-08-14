Mardin'de husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziyaret Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Osman G, Metin G. ve Şükrü G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Osman G. ve Metin G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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