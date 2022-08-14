Mardin'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

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MARDİN (AA) - Mardin'de, iki gün önceki silahlı kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada silahla ağır yaralanan M.Ö. (28) tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

M.Ö'nün cenazesi morga kaldırıldı.

İki grup arasında 12 Ağustos'ta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, silahın kullanıldığı kavgada M.Ö. ile S.A. yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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