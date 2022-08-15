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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi

AA

Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi

MARDİN (AA) - Midyat'ta belediye tarafından personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenlendi.

Belediyen kampüs alanında düzenlenen eğitime iş güvenliği uzmanı Aydın Sağlam ve Dr. Zeynep Bulut konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimde katılımcılara, "çalışma mevzuatı", "çalışanların yasal hak ve sorumlulukları", "iş yeri temizliği", "iş sağlığı ve güvenliği", "iş kazası", "meslek hastalığı", "ilk yardım", "öfke kontrolü", "psikolojik sağlamlık" ve "hastalıkta doğan hukuki sonuçlar" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.










Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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