Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 öğrenci üniversiteli oldu

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik eğitimlerden faydalanan 275 genç üniversiteye yerleşti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Gençlik Merkezi’ni aktif olarak kullanan ve merkezin eğitimlerinden faydalanan öğrencilerden 9'u tıp, 5'i hukuk, 9'u diş hekimliği, 2'si eczacılık, 40'ı mühendislik-mimarlık, 20'si eğitim, 35'i hemşirelik-ebelik, 5'i beslenme ve diyetetik, 45'i fen-edebiyat, 5'i ilahiyat fakültesi ve 100'ü ön lisans programlarına yerleşti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen gençlerden Emre Aydın, YKS'de Türkiye 6'ncısı olarak Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yerleştiğini, ders çalışırken bu merkezden çok faydalandığını belirtti.

Merkezin YKS hazırlık sürecinde saat 24.00'e kadar açık olduğunu dile getiren Aydın, "Öğretmenler ders konusunda öğrencilere sürekli yardımcı oluyor. İl dışına geziler düzenleniyor. Gençlere Gençlik Merkezi'ne daha çok gelmelerini tavsiye ediyorum. Ücretsiz sunulan bu hizmet için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







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