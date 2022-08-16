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Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı

AA

Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesini doğalgazla buluşturacak boru hattında ilk kaynak yapıldı.

İlçeyi doğalgaza kavuşturacak hat için kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde çalışmalara başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel'in de katıldığı programda, boru hattında ilk kaynak yapıldı, birleştirilen borular için hat kazı çalışması yapıldı.

Kayabaşı, programda yaptığı konuşmada, ilçenin yıllardır özlemini çektiği doğalgaza kavuşacak olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, doğalgazın ilçeye şimdiden hayırlı olmasını diledi.

AK Parti İlçe Başkanı Özel de vatandaşların evlerinde doğalgaz kullanacağı günleri büyük bir sabırsızlıkla beklediğini anlatarak, en yakın zamanda doğalgazın evlere ulaşacağını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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