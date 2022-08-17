Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

AA

Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kent Konseyi Yürütme Kurulunu ziyaret etti.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin daha iyi bir duruma gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde yaptığı ilk icraatın ilçeye Kent Konseyi'ni kazandırmak olduğunu belirten Şahin, konseyin ilçeye ivme kazandırdığını ifade etti.

Şahin, insanlarla ilgili her değerli projeye destek olmaya çalışacağını dile getirdi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Zeyni Bedir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının ilçenin daha iyiye gitmesi olduğunu söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
YEREL HABERLER Mardin'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Nusaybin'i doğalgazla buluşturacak çalışmalar başladı ...
'Çocukları ve evcil hayvanları araçlarda bırakmayın, sıcaklık çok hızlı artıyor'
YEREL HABERLER 'Çocukları ve evcil hayvanları araçlarda bırakmayın, ...
Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 öğrenci üniversiteli oldu
YEREL HABERLER Mardin Gençlik Merkezi'nde eğitim desteği gören 275 ...
4 çocuk babası çiftçi, üniversite hayalini 50 yaşında gerçekleştirdi
YEREL HABERLER 4 çocuk babası çiftçi, üniversite hayalini 50 yaşında ...
Mardin'de terör operasyonunda 20 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin'de terör operasyonunda 20 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ...
Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi
Süryaniler, Midyat'ta Meryem Ana'yı anıp dua etti
YEREL HABERLER Süryaniler, Midyat'ta Meryem Ana'yı anıp dua etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.