Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Kent Konseyi'ne ziyaret

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MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kent Konseyi Yürütme Kurulunu ziyaret etti.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçenin daha iyi bir duruma gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde yaptığı ilk icraatın ilçeye Kent Konseyi'ni kazandırmak olduğunu belirten Şahin, konseyin ilçeye ivme kazandırdığını ifade etti.

Şahin, insanlarla ilgili her değerli projeye destek olmaya çalışacağını dile getirdi.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Zeyni Bedir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının ilçenin daha iyiye gitmesi olduğunu söyledi.





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