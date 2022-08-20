Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.





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