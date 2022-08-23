Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı hafif ticari araç gece kontrolden çıkarak Dicle Mahallesinde Can Sokak'taki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hasar gören araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.