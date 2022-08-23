Mardin'deki kazada yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikososyal destek

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan 26 kişi ile hayatını kaybeden 20 kişinin yakınlarına psikososyal destek verilecek.

Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada yaralanan 26 kişiden 18'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3'ü ağır 8 yaralıdan 1'inin Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 3'ünün Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4'ünün de Kızıltepe ilçesindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden uzman ekiplerce, kazada yaralananlar ile yaşamını yitirenlerin yakınlarına psikososyal destek sunulacak.

Psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, psikiyatri uzmanı, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarından oluşan ekipler, kazadan etkilenen vatandaşlarla evlerinde görüşmeler gerçekleştirecek.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü önceki gün tutuklanmıştı.





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