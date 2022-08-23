Mardin Sağlık Müdürlüğünden "hastanede kuyruk" haberlerine ilişkin açıklama

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MARDİN (AA) - Mardin Sağlık Müdürlüğü, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde sabah erken saatlerde hasta kuyruğu oluştuğu yönündeki haberlere ilişkin, "Polikliniğimizde günlük 100'e yakın hasta bakılmakta olup, sabah erken gelen hastalarımızın yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla sona ermektedir." açıklamasını yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, poliklinikte saat 05.00'te "hasta kuyruğu" oluştuğu yönünde haberler yer aldığı anımsatıldı.

Mardin'in, Türkiye’nin doğum oranı en yüksek üçüncü ili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca il merkezimizdeki tek özel hastane, iki ay önce meydana gelen yangın sebebiyle hala hizmet verememektedir. Bu sebeple son dönemde Kadın Doğum Polikliniğimize başvurularda beklenenin üzerinde artış yaşanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 1'i doğum izninde olmak üzere toplam 5 kadın doğum uzmanı mevcuttur. MHRS üzerinden alınan randevulara ek olarak günlük başvuran hastaları da mağdur etmemek adına ayaktan girişler de yapılmaktadır. Polikliniğimizde günlük 100'e yakın hasta bakılmakta olup, sabah erken gelen hastalarımızın yoğunluğu saat 09.00 itibarıyla sona ermektedir."

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