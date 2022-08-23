Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şimşek'ten Mardin Valiliğine ziyaret

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MARDİN (AA) - Mardin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atanan Şimşek, görevine başladı.

Şimşek, Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Demirtaş, Şimşek'e yeni görevinde başarı diledi.

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