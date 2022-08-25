BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir'den Derik'teki kazada ölenler için taziye ziyareti

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MARDİN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Mardin'in Derik ilçesindeki kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.



İspir, beraberinde BBP MKYK üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge sorumlusu Recep Er, Şanlıurfa İl Başkanı Sabri Çavcı, Elbistan Alperen Ocakları İlçe Başkanı Tolgahan Bölükbaşı ile Derik'te art arda yaşanan kazalarda yakınlarını kaybeden vatandaşlarla görüştü, başsağlığı diledi.



İspir ve beraberindeki heyet, Mardin Valisi, İl Emniyet Müdürü, Derik Kaymakamı ve İlçe Emniyet Müdürüne de başsağlığı dileklerinde bulundu.



Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarpması sonucu polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.













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