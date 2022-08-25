AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç’tan Malazgirt Zaferi mesajı

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin dünyada tarihi bir milat olarak iz bıraktığını belirtti.



951 yıl önce kazanılan bu zaferin önemine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Bize düşen görev bu emaneti sonraki nesillere teslim etmektir. Bu destansı zaferle içinde bulunduğumuz toprakları ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız büyük bir medeniyeti meydana getirmişlerdir. Bu güzel yurdumuz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ekonomisi büyüyen ilk on ülke arasına girmeyi başarmıştır. Bu duygularla Komutan Sultan Alparslan ve askerleri başta olmak üzere milletimizin istiklali ve istikbali için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."





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