Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede gençlerle buluştu

MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Bilgi Evi'nde eğitim gören gençleri ziyaret etti.
Artuklu Belediyesinin gençlere hizmet veren Bilgi Evi'nde bilgisayar, müzik, kütüphane ve hizmet sınıflarını gezen Tatlıdede, öğrencilerle sohbet etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilgi Evi'nde yüzlerce öğrencinin ücretsiz yararlandığını kaydeden Tatlıdede, gençlere yönelik hizmetlerinin devam edeceğini bildirdi.
Tatlıdede, "Her yorulduğumuzu hissettiğimizde gençlerimizin güzel yüzünü görüp geleceğe olan inancımızı arttırarak tazeleneceğiz. Yüzünüzdeki gülümsemeden umut buluyoruz, iyi ki varsınız gençler." dedi.