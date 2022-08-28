Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede tarihi sokak ve çarşılarda incelemede bulundu

MARDİN (AA) - Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, tarihi sokak ve çarşılarda incelmelerde bulundu.

Sahada beraberindeki ekiple inceleme yapan Tatlıdede, vatandaşlarla bir araya geldi sorun ve talepleri dinledi.



Vatandaşların talepleri doğrultusunda belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten Tatlıdede, tarihi çarşılarda iyileştirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Özellikle terk edilmiş ve harabe dönüşmüş yapılardan şikayet geldiğini anlatan Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz en kısa zamanda Anıtlar Kurulu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ile bu konuyu görüşecekler. Restorasyon yapılabilecek binalar da varsa bunlar gerekirse restore edilip turizme kazandırılacak. Terk edilmiş binalar için de en kısa zamanda sahiplerine ulaşılarak bir çözüm bulmaya çalışacağız. Mahallenin diğer sorunlarını da yine yerinde tespit ettik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bizler onlar için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah el birliğiyle bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

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