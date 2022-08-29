Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MARDİN (AA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, 30 Ağustos'un milletin vatan ve bayrak sevgisini, bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya gösterdiğini, tarihe altın harflerle yazılan destanın adı olduğunu belirtti.

Mesajında Şahin, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi ile milletimiz, birlik ve beraberlik bilinci içerisinde sonsuza kadar özgür ve onurlu bir şekilde var olacağını tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Şanlı zaferimizin 100. yılı kutlu olsun."



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