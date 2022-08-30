Mardin'de çıkan yangında binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Yenişehir Mahallesi Lise Sokak'taki 5 katlı bir binanın 1. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Bir yandan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri diğer yandan binanın bazı katlarında dumandan etkilenen ve mahsur kalan 1'i bebek 3 kişiyi tahliye etti.



Dumandan etkilenen 2 kişi Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yola açtı.







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