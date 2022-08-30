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Mardin Valisi Demirtaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AA

Mardin Valisi Demirtaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında, 30 Ağustos'un bağımsızlık ve istiklal mücadelenin dönüm noktası olan "Büyük Taarruz"un zaferle sonuçlandığı gün olduğunu belirtti.

30 Ağustos zaferinin aziz milletin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılık sembollerinden biri olarak tarihe altın harflerle kazındığını ifade eden Demirtaş, yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen sürdürülen destansı mücadelenin sonucu olan bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olduğunu söyledi.

Kendilerine düşen görevin aynı şuur ve ruhla ecdadın kendilerine emanet bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkarak ülkenin gelişmesi için var güçleriyle çalışmak olduğunu bildiren Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bizlere bu büyük zaferi armağan eden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canını siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı yolunda fedakarca hizmet eden Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarının, milletimizin ve Mardinli hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

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