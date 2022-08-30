Kızıltepe'de 8 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı

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MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 ayda polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 kilo 861 gram eroin, 2 kilo 89 gram metamfetamin, 887 gram esrar, 162 uyuşturucu nitelikte hap, 8 kök Hint keneviri ele geçirildi, 17 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçe merkezinde daha önce belirlenen mahallelerde ve ara sokaklarda narko-alan uygulaması gerçekleştirildi.

Dedektör köpeğin de katıldığı uygulamalarda mahalle ve sokak aralarında Narkotik, Asayiş, TEM ve KOM ekiplerince şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edildi, belirlenen adreslerde eş zamanlı arama yapıldı.

Bu yıl 8 ayda yapılan çalışmalarda 204 narkotik olaya müdahale edildi, 222 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı ve 17 kişi tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 8 kilo 861 gram eroin, 2 kilo 89 gram metamfetamin, 887 gram esrar, 162 uyuşturucu nitelikte hap, 8 kök Hint keneviri, 7 hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Ayrıca il merkezi ve ilçelerde görev yapan uzman personel tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.



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