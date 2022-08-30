Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MARDİN (AA) - Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cıdıroğlu, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihi önemine işaret etti.



Bu zaferin insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, onuruyla yaşama kararlılığına yönelişi olduğunu belirten Cıdıroğlu, "Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan bu zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.













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