Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Mardin Vali Yardımcısı ve Nusaybin Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından 2. Hudut Tabur Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Erdi Keşan, günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı.



Törenin ardından Vali Yardımcısı ve Nusaybin Kaymakam Vekili Abdullah Demirdağ, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fatih Dağhan Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Gezer, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bolkar Bostancı, Kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.







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