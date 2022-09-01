Kızıltepe'de vatandaşlar uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor

MARDİN (AA) - Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçenin belirli noktalarına kurulan "Narko-Nokta" stantlarında vatandaşlar uyuşturucu maddelere karşı bilgilendiriliyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile stantlarda vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtılıyor.
Stantlarda ayrıca İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgilendirme yapılıyor.
Ekipler ayrıca cadde ve sokaklarda vatandaşlara ve sürücülere de broşür dağıtarak, bilgilendirme yapıyor.