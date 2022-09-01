Midyat Belediyesince engellilere tekerlekli sandalye yardımı

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MARDİN (AA) - Midyat Belediyesince "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamında tespit edilen ihtiyaç sahibi 12 engelliye tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in katılımıyla düzenlenen törende, proje kapsamında 12 engelli vatandaşa günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla temin edilen tekerlekli sandalyeler verildi.



Midyat Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Mehmet Onur, engellilerin bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, "Bu yıl yaklaşık 60 tekerlekli sandalye dağıtımı oldu. Bu çalışmamız sürecek. Her zaman engellilerimizin yanında olmaya çalışacağız." dedi.



Tekerlekli sandalye alan vatandaşlar, Midyat Belediyesine teşekkür etti.



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