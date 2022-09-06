Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla bir araya geldi

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MARDİN (AA) -Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, muhtarlarla görüştü.



Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik Toplantı Salonunda Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, yol, altyapı, üstyapı başta olmak üzere mahallelerin eksiklerini not aldı.

Mahalle muhtarlarının yöneticiler ve vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Mardin'e geldiğimiz günden bu yana muhtarlarımız ile yakın iletişim halinde olup istek ve taleplerini önemsiyoruz. Çünkü yaşadıkları mahallelerde bulunan vatandaşların sorunlarını en iyi onlar biliyor. Kendileri genellikle bizden yol, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile alakalı talepleri oluyor. Bizler de imkanlarımızı seferber edip taleplerine karşılık veriyoruz."



Mardin'de geçen yıl yaklaşık 45 kilometre sıcak asfalt, 750 kilometre sathi kaplama yaptıklarını anımsatan Demirtaş, bu yıl da az 800 kilometre daha sathi kaplama yapmayı düşündüklerini bildirdi.



Demirtaş, "Kırsal kesimlerde yani köylerimizde asfaltla ilgili hiçbir problemimiz kalmayacak. Bu yıl ise eylül sonuna kadar 50 kilometre sıcak asfalt, 700 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam 750 kilometrelik yol çalışması tamamlanmış olacak. Mardin'de yol sorunu kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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