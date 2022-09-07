Mardin'de "Bed-i Besmele" etkinliği düzenlendi

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesince, çocuklar için "Bed-i Besmele" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 4-5 yaşlarına gelen ve okula yeni başlayacak çocuklar için okul öncesi düzenlenen etkinliklere "Bed-i Besmele" denildiği belirtildi.



Etkinliklerin eğitime, öğrenciye ve öğretmene verilen değeri gösterdiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Aile ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın okula yeni başlayacak çocuklar için Kamor Millet Bahçesinde etkinlik düzenlediği kaydedildi.

Etkinliğe, merkezdeki 17 ilkokuldan 200 öğrenci, veliler ve öğretmenlerin katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:



"Okullar arası ağızda pinpon topu taşıma, halat çekme yarışının yanı sıra müzik eşliğinde öğrenciler oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Bed-i Besmele duasının ardından çocuklara yemek ikramı yapıldı. Okul ve beslenme çantaları, kırtasiye malzeme ile su matarası dağıtımının ardından etkinlik son buldu."

Aynı programın, 12-16 Eylül'de 13 köy okulunda 300 öğrenciyi kapsayacak şekilde devam edeceği bildirildi.

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