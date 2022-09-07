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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

AA

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

MARDİN (AA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, dünyada yaşanan gelişmelerin beraberinde ekonomik sorunları da getirdiğini belirterek, salgından kaynaklı üretim zincirinin kırılmasının fiyat artışlarına neden olduğunu söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşının enerji maliyetinde artışa neden olduğunu dile getiren Kılıç, "Tüm dünyada ekonomik daralma yaşandı. Hükümet tarafından ekonomik istikrarın sağlanması için gerekli tedbirler alındı." dedi.

Kılıç, sanayici ve üreticilere verilen teşvikler sayesinde üretimde artış yaşandığını, ihracatta rekor kırıldığını belirterek, tarımda sağlanan desteklere değindi.

Dar gelirli ailelere sağlanan desteklerle ilgili bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu anlamda 30 milyar liralık bütçe ayrılmıştır. Hükümetimiz, stokçularla da mücadele etmiştir. Asgari ücrette ciddi bir artış sağlandı. İşçi ücretlerindeki artış, memur maaşlarına yapılan iyileştirmelerle sabit ve dar gelirli vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Alınan ekonomik tedbirler sayesinde yıl sonuna kadar gıda fiyatlarında normalleşmenin olacağını uymuyoruz."

Kılıç, terörle mücadelede sağlanan başarıya dikkati çekerek, Diyarbakır annelerinin yaptığı oturma eylemi ve bölge halkının teröre geçit vermemesinin de bunda etkili olduğunu anlattı.

6'lı masaya ilişkin konuşan Kılıç, "Belki Türkiye siyasi arenasında görülmemiş bir tablo. Amaç 21 yıldır AK Parti hükümetlerinin kazanımlarını heba etmek, Türkiye'nin yükselişini önlemek. Bunların hangi alanda ve hangi minvalde bir araya geldiklerini kestiremiyoruz. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, parti olarak kentte AK Parti hükümetlerinin hem Mardin'de hem de ülkede yaptığı ve yapacağı çalışmaları vatandaşlara anlatacaklarını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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