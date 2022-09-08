Süryanilerden Midyat Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

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MARDİN (AA) - İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin ve beraberindeki heyet Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Çetin ile İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, ABD Süryanileri Vakfı Başkanı Cebrail Akyön ve ABD Süryani Kiliseleri Temsilcisi eski Başkanı Şemon Cello, Midyat Belediyesine geçti.



Heyet Belediye Başkanı Şahin ile yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Belediye Başkanı Şahin daha sonra Çetin ve beraberindeki heyetle kırsal Üçköy Mahallesi'nde bulunan Süryanilere ait işletmeyi ziyaret etti.

Şahin burada yurt dışından gelen ve yurtta yaşayan Süryanilerle bir araya geldi.





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