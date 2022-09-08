Mardin'de resim ve heykel sergisi açıldı

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MARDİN (AA) - Mardin'de "Marde: Mezopotamya'dan Yükselen Işık (El-Cezeri)" konulu resim ve heykel sergisi düzenlendi.

Mira Koldaş Sanat Galerisi tarafından Mardin Müzesi Sanat Galerisinde açılan sergide 31 eser sergilendi.

Sergide, Devrim Erbil, Ergin İnan, İsmet Yedikardeş, Burçin Erdi, Hakan Esmer, Nevres Akın, Beyza Boynudelik ve Mustafa Tuğrul'un eserleri yer aldı.

Sergi Küratörü Berna Demirhan, sergiyi Mardin'in tarihi ile bütünleştirmek istediklerini belirtti.

Demirhan, "El-Cezeri bu medeniyet içerisinde yaşamış ve çağın ötesinde çalışmalarıyla proje sergimize ışık tuttu." dedi.

Sergiye, Vali Mahmut Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Mira Koldaş Sanat Galerisi ve Sanat Danışmanlığı kurucusu ve yöneticisi Mira Koldaş, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

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