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İçişleri Bakanı Soylu, Mardin ve Diyarbakır Güvenlik Toplantısı'na katıldı

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin ve Diyarbakır Güvenlik Toplantısı'na katıldı

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin ve Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Soylu, bir otelde iki kente ilişkin düzenlenen "Güvenlik Toplantısı"na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç ve asayiş konuları ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.

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