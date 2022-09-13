Mardin Büyükşehir Belediyesinden hizmet içi eğitim

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, personelin vatandaşa daha iyi hizmet vermesi için hizmet için eğitimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından başlatılan ve bir ay sürecek hizmet içi eğitimler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştiriliyor.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimler bir ay sürecek.



Eğitimler, hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında veriliyor. Vatandaşla birebir iletişim halinde çalışan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki "153 istek ve şikayet hattı" ile sahaya çıkan tüm personele yönelik diksiyon, hitabet, adabı muaşeret ve iş hayatında iletişim gibi konularda eğitim veriliyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adına personele yönelik hizmet içi eğitimlerini sürdürecek.

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