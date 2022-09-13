Ömerli'de asfalt çalışması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığının bu yıl kentin dört bir yanında başlattığı yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 10 ilçenin kırsal mahallelerine 750 kilometre sathi kaplama ile asfaltlama yapılarak programlanan çalışmaların yüzde 95'i bitirildi.



Asfalt pletinde üretilen sıcak asfalt, Ömerli ilçe merkezindeki 54. Sokak'ta serilmeye başlandı. İlçe merkezinde bulunan caddelerin tümü kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.



Ömerli ilçesinde bu yıl 50 kilometre sathi kaplama ve 20 bin metrekare kilitli parke döşeme yapılarak ilçenin yol sorunu büyük oranda çözüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.