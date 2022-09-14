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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi

AA

Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Romanya ve Bulgaristan'daki saha çalışmalarını tamamlayarak dönen gençlerle bir araya geldi.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik olarak her zaman geleceğin teminatı olan gençlerin yanında olacaklarını belirterek, gençlere yönelik yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Romanya ve Bulgaristan'daki edindikleri tecrübe ve deneyimlerini Vali Demirtaş ile paylaşan gençler ve Gençlik Merkezi sorumlusu Ayşenur Güner kendilerine verilen desteklerden dolayı Demirtaş'a teşekkür etti.

Gençler, 5 gün süren saha çalışmaları kapsamında, Bükreş Büyükelçiliği, Romanya Diplomasi Enstitüsü, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC), Romanya İşadamları Derneği (TİAD), Romanya Müslümanları Derneği, Ovidius Üniversitesi, Romanya Başkonsolosluğu, Romanya Demokrat Türk Birliği Gençlik Kültür Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve tarihi mekanları ziyaret etti.


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