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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti

AA

Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi hazırlık kurslarına katılarak üniversiteyi kazanan öğrenciler, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Sanat Akademisi tarafından açılan Güzel Sanatlar ve Konservatuvar hazırlık kursları ile üniversite hayallerini gerçekleştiren öğrencilerle bir araya geldi.

Sanat Akademisinde açılan kurslarda eğitim gören öğrenciler, çeşitli üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, müzik ve resim bölümlerini kazanarak hayallerine kavuştu.

Öğrenciler Vali Demirtaş'a gerçekleştirdikleri ziyarette teşekkür etti.

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime destek amaçlı açılan kurslara katılan öğrencilerin üniversiteyi kazandıklarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Eğitime destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Demirtaş, "Sanat Akademimizde bağlama; gitar, ney, resim, kağıt rölyef sanatı, hat, sinema ve tiyatro atölyesi ile halk oyunları gibi farklı branşlarda açılan kurslarda sanat eğitimi almak isteyen öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu kurslara gelen yoğun ilginin ardından öğrencilerimizin hayal ettikleri bölümleri kazanmalarını görmek bizi son derece mutlu etti. Eğitme destek amaçlı her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarılar diliyor, öğretmen ve eğitmenlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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