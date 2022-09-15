Mardin'de özel güvelik görevlilerine yönelik seminer

Bel fıtığınız olduğunu kesin olarak gösteriyor! İşte o 4 belirti

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin'de üniversite ve öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine güvenlik tedbirleri konulu seminer verildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Vali Kılıçlar Konferans Salonunda düzenlenen seminer MAÜ ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

2 gün süren seminere, MAÜ kampüs alanında ve öğrenci yurtlarında gören yapan özel güvenlik görevlileri katıldı.

Seminerde, emniyet personellerince özel güvenlik görevlilerine özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, halkla ilişkiler, etkili iletişim, toplumsal olaylara müdahale ve kitle psikolojisi, uyuşturucu madde bilgileri, asayiş hizmetleri ve terörle mücadele konularında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.