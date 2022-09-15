Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'de yol incelemesinde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'de yol incelemesinde konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Mardin'de yol incelemesinde konuştu:

MARDİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizim hizmet anlayışımızda, bölgesel farklılıklar yok, ihtiyaç, önem ve aciliyet var. Bütünsel kalkınma var. Türkiye'nin her bir köşesinde aynı anda yatırım yapma anlayışı var" dedi.

Mardin'de temaslarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, Derik ilçesi girişinde kara yolundaki kaçış rampasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu daha sonra "Kızıltepe Çevre Yolu ve Ceylanpınar-Kızıltepe Yolu" çalışmasının olduğu bölgede incelemede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta yaşanan kazanın kendilerini derinden üzdüğünü, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduklarını aktardı.

Ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına Ulaşım ve Lojistik Ana Planı doğrultusunda 20 yılda çok önemli yatırımlar yaptıkları ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümetlerimiz döneminde ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 720 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. Kara yollarımızdaki tünel uzunluğunu 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğunu da 730 kilometreye uzattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. 26 olan havalimanı sayımızı 57’ye yükselttik. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Ülkemizde 20 yirmi yılda taşıt sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken, taşıt hareketliliği de yüzde 172 oranında arttı. Son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 5 kat artırdık. Yaptığımız kara yolu yatırımları meyvelerini vermeye başlamıştır. Bunun gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 2021 yılı kaza verilerine baktığımızda trafik kazalarında yüzde 82 oranında düşüş elde edildi."

- "Mardin'e 20 yılda 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık"

Mardin'in bütün sektörlerde olduğu gibi ulaşım ve iletişim alanında da yatırımlar aldığını dile getiren Karaismailoğlu, "Mardin'de ulaşım ve iletişim altyapısına 20 yılda 5 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık. Kadim şehrimizde mevcut sadece 28 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 9 kat artırarak 272 kilometreye çıkardık. Mardin’de 65 kilometrelik tek yol yapım ve onarımını tamamladık. 372 kilometrelik bitümlü sıcak kaplamalı yolu ve 51 köprüyü Mardinlilerin hizmetine sunduk." diye konuştu.

Karaismailoğlu, proje bedeli toplam 2 milyar 374 milyon liraya yaklaşan Mardin-Midyat yolu, Ceylanpınar-Kızıltepe yolu, Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolu, Nusaybin ve Derik ilçeleri belediye ağındaki muhtelif kesimlerin asfalt yenileme çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Ceylanpınar-Kızıltepe yolu, Kızıltepe Güney Çevre yolu ve Kızıltepe-Mardin Havalimanı yollarındaki çalışmaları incelediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"62 kilometrelik kesimini Ceylanpınar-Kızıltepe yolu, 7 kilometrelik bölümünü Kızıltepe Güney Çevre yolu ve 5 kilometrelik kısmını da Kızıltepe-Mardin Havalimanı yollarını oluşturan projemizin toplam uzunluğu 74 kilometredir. Proje kapsamında bugüne kadar Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun 32 kilometrelik kesimini sathi kaplama seviyesinde tamamladık. En kısa sürede bitümlü sıcak kaplama çalışmasına başlayacağız. Kızıltepe Güney Çevre yolunda 2 kilometrelik kesimi alt temel seviyesinde tamamladık. 3,3 kilometrelik kesimde temel zemin çalışmalar ile birlikte, 1,7 kilometrelik kesimde de toprak ve sanat yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Kasım 2021’de ihalesini yaptığımız projeyi Mayıs 2023’te tamamlamayı hedefledik."

Kızıltepe Güney İmar Çevre yolunun tamamlanması ile Uluslararası Güney TETEK aksı üzerinde bulunan Kızıltepe ilçesi şehir geçişindeki trafiğin, şehir dışına alınacağını belirten Karaismailoğlu, bu sayede Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı ve Şırnak arasındaki transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk ve kazaların azalacağını vurguladı.

Karaismailoğlu,"Diyarbakır-Mardin ile Habur bağlantısını sağlayan Mardin-Kızıltepe bölünmüş yolunda trafik yoğunluğu çok yüksek. Kızıltepe-Mardin Havaalanı toplayıcı yollarının tamamlanması sayesinde Mardin Havaalanı ile birlikte, Kızıltepe arasında yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 5 kilometrelik kesimde, trafik güvenliği artırılacak."dedi.

Projenin bölgenin ekonomik gelişimine katkı sunacağı sözlerine ekleyen Karaismailoğlu, "Bizim hizmet anlayışımızda bölgesel farklılıklar yok, ihtiyaç, önem ve aciliyet var. Bütünsel kalkınma var. Türkiye'nin her bir köşesinde aynı anda yatırım yapma anlayışı var. Kuzey-Güney, Doğu-Batı demeden, ayırmadan, milletimizin ihtiyacı neredeyse, oraya hizmet götürme azmi var. Bunu da çok şükür yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağladığımız güven ve istikrar ortamında, yıllardır terör belasından çeken Mardin’de ulaşım ve iletişim alanındaki yatırımları katbekat artırıyoruz." diyen Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kara yollarının yanı sıra Mardin'imizdeki tüm ulaşım modlarında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Tarih, medeniyet ve kültürün parlayan yıldızı olan coğrafya, iklim ve kültürlerin kavşak noktasında yer alan Mardin’i ulaşım ve iletişim alanında çok daha ilerlere taşımak için tüm merkez ve taşra teşkilatlarımızla gece gündüz 7/24 çalışıyoruz. Bu kara yolu projesinde olduğu gibi diğer ulaşım sistemleri çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."

Karaismailoğlu daha sonra Kızıltepe'nin Cumhuriyet meydanında esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu'na Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mardin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mardin Genişletilmiş ...
Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (2)
Avrupa´daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı
YEREL HABERLER Avrupa´daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu ...
Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal mahallelere ziyaret
YEREL HABERLER Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'ndan kırsal ...
Mardin'de özel güvelik görevlilerine yönelik seminer
YEREL HABERLER Mardin'de özel güvelik görevlilerine yönelik seminer
Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Üniversiteyi kazanan öğrencilerden Vali Demirtaş'a ...
Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası toprağa verildi (2)
Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, gençlerle bir araya geldi
Ömerli'de asfalt çalışması
YEREL HABERLER Ömerli'de asfalt çalışması
Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve ...
Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te esnafın kepenk kapattığı" iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti Mardin İl Başkanlığından "Dargeçit'te ...
Kızıltepe'de okul kantinlerinde denetim yapıldı
YEREL HABERLER Kızıltepe'de okul kantinlerinde denetim yapıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesinden hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden hizmet içi eğitim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.