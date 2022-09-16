Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

MARDİN (AA) - Mardin Valiliği, toplantı, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve kuruluşların çevresi, umuma açık alanlar, park ve bahçelerde sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen eylem ve etkinliklerde, bu eylem ve etkinlikleri düzenleyenler ile çevrede bulunanların güvenliği açısından sakıncalar doğabildiği belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince, düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliğin izne bağlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 7. ve 17. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devam niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Mardin il sınırları içerisinde 15 gün süreyle yasaklanmıştır. Karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."

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