Mardin'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

MARDİN (AA) - Dargeçit ilçesinde bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü.
Mehmet Emin Ö. ile "imam nikahlı eşi" Pakistan D, Karabayı Mahallesi'nde yürürken henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Emin Ö. Pakistan D'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Pakistan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Pakistan D'nin cenazesi otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Mehmet Emin Ö. gözaltına alındı.